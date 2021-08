5 van 9 paarden op olympisch podium waren Belgisch: het geheim van onze fokkers

"Wij fokken de beste springpaarden in de wereld", zegt Jos Verlooy overtuigd. "Dat komt omdat de Belgische fokkers de beste merries en hengsten in het buitenland kopen, die al wat ouder en niet meer actief zijn in de sport."

Dat levert de beste paarden ter wereld op, die op hun beurt interesse uit het buitenland opwekken. Rijke eigenaars plukken voor gigantische bedragen de Belgische toppaarden weg.

"Daarom bleven de Belgische resultaten op grote toernooien ook lang uit. Nu hebben we eindelijk de juiste eigenaars die de Belgische paarden ook in ons land willen houden. Dankzij hen hebben we vandaag ook een medaille behaald."