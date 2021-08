Slovenië is meer dan Pogacar, Roglic en Doncic: ook Garnbret schittert in Tokio

Janja Garnbret is amper 22 jaar, maar de zesvoudige wereldkampioene was bij haar debuut in Tokio de topfavoriete en ze maakte die rol met verve waar.

Garnbret eindigde in de speed-competitie, zo snel mogelijk 15 meter klimmen en dat is het zwakste onderdeel in haar repertoire, 5e.

In de bouldering-competitie (klimmen zonder touw) en lead-competitie (klimmen met touw) zette ze telkens de puntjes op de i.

De totaalscore van Garnbret bedroeg 5 punten en daarmee deed ze ruimschoots beter dan de Japanse tandem Miho Nonaka (45 punten) en Akiyo Noguchi (64punten).

Muurklimmen doet dit jaar zijn intrede op de Spelen, maar er kwam kritiek op de promotie. Het IOC reikt slechts 2 medailles uit - 1 per geslacht - en vooral de opname van de speed-discipline zette kwaad bloed.

De organisatoren wilden vooral een snel format om de tv-kijkers te boeien, maar tegenstanders argumenteren dat je met deze formule aan marathonlopers zou vragen om in hun zoektocht naar een medaille ook nog een 100 meter te lopen.

Garnbret liet het niet aan haar hartje komen. Zij bevestigde ondanks haar prille leeftijd haar status als beste klimster ter wreld. Sinds het WK van 2016 pakte ze 6 wereldtitels.