Het Moment Van Karl: "Afscheid van het snelwandelen, een sport die verbindt"

"Mijn moment is het afscheid aan de 50 kilometer snelwandelen. In Parijs gaan ze dat niet meer doen, dus was Sapporo de laatste keer", steekt Karl Vannieuwkerke van wal.

"In het snelwandelen zijn het allemaal helden. Neem nu Jesus Garcia, de Spanjaard die in eigen land - in 1992 - voor het eerst deelnam aan de Spelen en voor de achtste keer aan de start stond. Geen enkele atleet heeft er zoveel op zijn conto staan. Een negende deelname zit er helaas niet in."

"Claudio Villanueva komt als laatste binnen. Een man met een verhaal. Zijn zoontje is blind en met een hersenbeschadiging geboren, zijn vader is al jaren vermist. Niet onlogisch dat de emoties aan de finish dan de bovenhand nemen."

Of hoe sport verbindend en louterend kan werken.