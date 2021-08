De moeizame weg richting droomfinale: voetbalreuzen Spanje en Brazilië strijden straks om goud

Poulefase: Seleçao dankt Richarlison, Spaanse EK-gangers sputteren

Ondanks de vele ronkende namen loopt het in de poules toch niet van een leien dakje voor de manschappen van Luis de la Fuente. De Spanjaarden doen het net amper 2 keer trillen, maar sluiten hun groep met Egypte, Argentinië en Australië uiteindelijk wel als groepswinnaar af.

Onder leiding van een ontketende Richarlison probeert titelverdediger Brazilië de motor warm te draaien in zijn groepsfase. Echt overtuigen doet de Seleçao niet, maar dankzij 5 doelpunten van de Everton-aanvaller eindigen ze uiteindelijk toch vlot 1e in hun poule met Duitsland, Ivoorkust en Saudi-Arabië.

Kwartfinales: Spaanse Houdini-act, zakelijk Brazilië

Ook in de kwartfinales tonen de Spanjaarden geen tekenen van beterschap. Tegen Ivoorkust lijken de roodhemden op weg naar de uitgang wanneer Max Gradel in de 91e minuut de 1-2 binnenduwt. Maar met een frommelgoal reikt Rafa Mir zijn land 2 minuten later toch nog een levenslijn aan.

In de verlengingen toont Spanje wel een ander gelaat. Hoewel de 5-2-eindstand heel veel verbloemt, mogen Pedri en co zich opmaken voor de halve finales op het olympische voetbaltoernooi.

Brazilië heeft in zijn kwartfinale dan weer iets minder moeite met het stugge Egypte. Na een wedstrijd éénrichtingsvoetbal hebben de Goddelijke Kanaries genoeg aan een knappe traffer van Matheus Cunha.