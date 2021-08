Barcelona-voorzitter: "Messi wou blijven, maar dat zou toekomst Barça in gevaar brengen"

Laporta: "La Liga-regels mogen geen excuus zijn"

"Niemand staat boven een club, ook de beste speler ter wereld niet. De regels van La Liga zouden flexibeler kunnen zijn, maar dat mag geen excuus zijn want we kenden de huidige regels."

"Om te voldoen aan de fairplay-regels van La Liga moesten we een akkoord aangaan dat de televisierechten van onze club 50 jaar lang zou hypothekeren. We wilden de toekomst van de club niet in gevaar brengen."

Barcelona-voorzitter Joan Laporta onthulde hoe de vork nu echt in de steel zit. "We hebben er alles aan gedaan om Leo bij ons te houden."

"Sommige spelers waren akkoord met salarisvermindering"

Bepaalde spelers waren bereid om in te leveren zodat Messi kon blijven. "Op die manier wilden we de loonmassa naar beneden krijgen", legt Laporta uit.



"Sommige spelers gingen akkoord met een salarisvermindering, met andere spelers liepen de onderhandelingen moeizamer. Maar zelf zonder Messi zitten we aan de salarislimiet."



"Messi was ook bereid om te helpen. Er was een akkoord voor 2 seizoenen, we zouden zijn loon dan uitbetalen verspreid over 5 jaar. Maar dat was tegen de regels van La Liga."

Laporta wuifde ook het gerucht weg dat Barcelona La Liga onder druk wil zetten om de regels te versoepelen.

Hij benadrukte ook nog eens dat de gesprekken met Messi definitief beëindigd zijn. "Ik wil de fans geen valse hoop geven. Zowel Messi als de club moet vooruitkijken. Leo heeft nu tijd nodig om zijn opties te evalueren."

"Het is jammer dat we Leo geen passend eerbetoon hebben kunnen geven door de coronaregels. Nu moeten we ervoor zorgen dat Barcelona ook zonder Messi de fans vreugde kan bezorgen."