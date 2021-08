Australische media na verlies tegen "beste team van de wereld": "Langzaam & pijnlijk"

Wat schrijven de Australische kranten en sportmedia na de dramatische nederlaag van "The Kookaburras" in de olympische hockeyfinale tegen de Red Lions? Down-under worden de Belgen vooral geprezen. "Een Belgische toonbank (counter in het Engels, red.) is meestal iets waar je bier of frietjes kunt bestellen. In de finale was de counter van de Belgen gewoon van wereldklasse."