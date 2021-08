Toeval? Vakantiekiekje van Neymar met Messi voedt PSG-geruchten

Dat PSG maar al te graag Lionel Messi zou toevoegen aan zijn sterrenelftal, is al lang geen geheim meer. Het Franse voetbalblad France Football beeldde Messi begin dit jaar nog af in het shirt van PSG.

Met Neymar heeft hij er een ex-ploegmaat van Barcelona rondlopen en ook heel wat landgenoten vertoeven in Parijs. Met Angel Di Maria en Leandro Paredes veroverde hij vorige maand nog de Copa America.

Bovendien is er ook nog een link met coach Mauricio Pochettino, ook een Argentijn. Net zoals Messi is hij zijn carrière begonnen bij Newell's Old Boys. Dat schept een band.

Dat Neymar gisteren nog een vakantiefoto op Instagram plaatste met PSG-ploegmaats Di Maria, Paredes, Verratti én Lionel Messi, voedt de Parijse geruchten nog wat meer.