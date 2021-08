Red Lions: "We hebben vandaag de titel op ons boek geplakt: "GOUD""

5 jaar geleden zaten de Red Lions in zak en as na de olympische finale, nu was de vreugde immens. "We zijn zo trots om België te vertegenwoordigen en om geschiedenis te schrijven."

Denayer: "Dit is de heilige graal van het hockey: olympisch goud"

"Hier is ze dan. Zo hard voor gewerkt", vertelt Felix Denayer terwijl hij zijn gouden medaille toont. "Ik ben enorm trots op de hele groep. Het sijpelt nog niet helemaal door, maar het is fantastisch." "Wij dromen hier al jaren van. Al meer dan 10 jaar werken wij hier elke dag heel hard voor. We hebben die droom ook uitgesproken en we wisten dat dat ambitieus was, maar beetje bij beetje kwamen we dichterbij. En hier hangt ze." "De druk kwam vooral van binnen de ploeg. We hebben een hele ontwikkeling gekend. 5 jaar geleden speelden we een eerste keer de finale, maar lieten we door de emotionele ontlading het goud liggen. Dan werden we wereld- en Europees kampioen en wisten we dat we elke dag moesten blijven werken om altijd een procentje beter te worden. En nu hebben we de heilige graal van het hockey: olympisch goud." "Het was een lang toernooi, maar we hadden alle vertrouwen in Vanasch in de shoot-outs. Hij deed het ongelooflijk, hij blijft zo koel. We sprongen al recht, de emotionele ontlading was er, maar plots was er dan video referral en Vanasch zei meteen: "wacht nog maar even, ik pak hem wel". En gelukkig gebeurde dat ook." Tijdens het volkslied vloeiden er traantjes. "Dit gevoel is zo moeilijk te beschrijven. We zijn zo trots om België te vertegenwoordigen en om geschiedenis te schrijven. Ik denk dat er een mooi feestje zal volgen." "En nu? Morgen is het de eerste dag van de rest van ons leven. Het zal moeilijk zijn om te slapen. We willen genieten. Parijs zit in mijn hoofd, maar ik ga thuis moeten onderhandelen."

Florent van Aubel: "De ploeg kennende wordt dit een onvergetelijke avond"

"Dit is de medaille van 5 jaar, 10 jaar, 15 jaar, heel hard werken aan een project", zei Florent van Aubel. "Dit is het eindresultaat van een ongelooflijke rit samen. We hebben onszelf druk opgelegd door altijd te zeggen: we gaan voor goud. Dat is on-Belgisch, maar we hebben het wel gedaan." "Ik scoor een goal in een olympische finale. Dat zal ik nooit vergeten. Die shoot-outs waren weer een ongelooflijk scenario. We zijn dubbel wereldkampioen en dubbel olympisch kampioen. Heel veel credits voor Vincent Vanasch, hij is de beste keeper ter wereld. Maar ook credits voor de hele ploeg. Iedereen is wel ergens de beste ter wereld in" "Door het zilver van Rio weten we hoe kostbaar dit is. Nu zijn we allemaal nog rustig. We weten nog niet goed wat er allemaal op ons afkomt. We gaan hard feesten. De groep kennende wordt het een onvergetelijke avond. We moeten wel slim zijn in hoe we het aanpakken want we hebben nog niet veel gegeten en gedronken." "Het was mentaal een moeilijk toernooi, dus ik denk dat het even uitrusten is en dan nadenken over de toekomst. We zien wel."

Luypaert: "We schreven een boek en nu kennen we de titel: goud!"

"Dit is prachtig. We hebben jarenlang gewerkt om deze droom te beleven", zei Loïck Luypaert. "We speelden tegen de op een na beste ploeg ter wereld. Het was een waardige finale. Met Vanasch heb je een extra troef achter de hand. Hij heeft het prachtig gedaan." "We hebben 18 eindbazen. We zijn zo'n hechte groep. Voor de wedstrijd praat ik altijd over het boek dat we schrijven samen en we hebben vandaag de titel er op gekleefd: goud!" "Voor de match hebben we even onze ogen dichtgedaan en ons onze dierbaren voorgesteld in het stadion. Dat was een mooi moment. Hard en diep. Aan allle mensen thuis: bedankt." "Tijdens de Brabançonne op het podium ging er van alles door ons heen, denkend aan al die mensen die ons steunen. Dat was zo mooi. 5 jaar lang hebben we hier alles voor gedaan. Dit is een jongensdroom." "Het was waarschijnlijk ook de laatste keer dat we met dit team op het veld stonden, dus het zal ook afscheid zijn van een paar jongens. We hebben het zo goed gedaan door de jaren heen. Of ik zelf ook afscheid neem? Geen idee. Iedereen zal er eens over moeten nadenken."

Doelman Vanasch: "Ik dacht: niet met mij"