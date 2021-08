Goud! Red Lions schudden "trauma van Rio" af na bloedstollende finale

In die shoot-outs werd nog maar eens duidelijk dat België de allerbeste doelman ter wereld heeft: Vincent "The Wall" Vanasch redde maar liefst drie (of eigenlijk vier) Australische pogingen.



Langs Lions-zijde waren stresskonijn Van Aubel, een nuchtere De Sloover en Hendrickx vanop strafbal (na een fout op Wegnez) wel bij de les.



De videoscheidsrechter stelde het gouden Belgische feestje nog even uit door een vederlichte fout van Vanasch op Whetton te fluiten, maar ook in zijn herneming stuitte de Australiër op onze muur in de branding. Het sein voor de Lions om richting het delirium te sprinten.