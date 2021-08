Jerommeke in real life: Georgisch superzwaargewicht verpulvert tegenstand met 3 wereldrecords

1,96 meter en 176 kilogram, Lasja Talachadze is iemand die je liever niet tegen het lijf loopt in een donker steegje. De 27-jarige Georgiër is een fenomeen in het gewichtheffen en beschikt dan ook over een palmares om u tegen te zeggen.

Als wereldrecordhouder in zowel het trekken (snatch) als het stoten (clean and jerk) was de vraag niet of Talachadze zijn olympische titel kon verlengen, maar wel met hoeveel kilogram boven zijn hoofd hij dat ging doen.

Met 3 wereldrecords was het antwoord van de Georgiër alvast niet van de poes. Met 223 kilogram in het trekken en 265 kilogram in het stoten deed Talachadze in totaal maar liefst 47 kilogram beter dan zijn dichtste belager, de Iraniër Ali Davoudi.