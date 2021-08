Gouden Nina Derwael is geland: "Nu komen alle emoties naar boven"

De ontvangst in Zaventem was hartelijk en onder bijzonder veel belangstelling. Vrijwel meteen viel Nina in de armen van haar vriend Siemen Voet. Daarna kreeg ze bloemen van Jean-Michel Saive en nam ze even de tijd om de talrijk opgekomen pers te woord te staan.

"Ik heb een goede vlucht gehad en heb goed kunnen slapen", vertelde de olympische turnkampioene. "Ik heb mijn vriend en ouders een kleine maand niet meer gezien. Dan komen al die emoties van de afgelopen weken naar boven."

Derwael vond het jammer dat haar familie en vriend niet aanwezig waren in Tokio. "Je mist dat wel. Normaal zijn ze er altijd bij. Ik heb hard uitgekeken naar het weerzien. Ik was blij dat ik in het olympisch dorp mocht vertrekken."