Zelfs flinke kwak stopt Edward Planckaert niet af in Burgos, Bernal komt ten val

De naam Planckaert is natuurlijk een begrip in de wielerwereld. Maar vergis je niet, de 26-jarige Edward Planckaert is geen familie van Eddy, Walter en Willy Planckaert.

Edward is de jongere broer van Baptiste Planckaert, profrenner bij Intermarché-Wanty-Gobert. Zijn andere broer, Emiel Planckaert, hing zijn tweewieler vorig jaar aan de haak na 3 profseizoenen bij Sport Vlaanderen-Baloise.

"Ik voelde me sterk en ik had vertrouwen in de laatste kilometer", vertelde Planckaert na zijn eerste profzege.

De eerste leider maakt zich evenwel geen illusies. De bergritten van de komende dagen zijn geen spek voor zijn bek: "De eerste berg zal ook mijn laatste zijn als leider."