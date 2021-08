Team Sporza in Tokio: Japans applaus voor onze hockeymannen

Bobbejaanland

Na de metrorit werden we nog enthousiaster. Een monorail - gebouwd voor de Olympische Spelen in 1964 - zou de laatste kilometers afhaspelen richting het hockeypark. Zweven door Tokio, dat is Bobbejaanland 2.0!

En dus stapten we vanochtend de metro op richting het hockeystadion. Dat verloopt op z'n Japans: in kraaknette stations, met klokvaste rijtuigen en gedisciplineerde pendelaars. Eerst uitstappen, dan instappen.

Onze dag begon overigens vermakelijk. Sinds gisteren - na 14 dagen verblijf in Japan - hebben we onze vleugels terug. Genoeg quarantaine, Tokio hier zijn we echt!

Don't stop me now

Tot slot nog een pluim voor de deejays hier. In de skatearena hoorden we vorige week Belgische tracks van Goose en Soulwax.

Vandaag in het hockeystadion vierde de diskjockey de zege van de Red Lions met de hit "Don't stop me now" van Queen. Yes, we are having a good time!

Donderdag de oerklassieker "We are the champions"?