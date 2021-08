Nederlandse waterpolodames moeten nog 2x spelen ondanks exit: "Mishandeling"

Terwijl andere atleten na afloop van hun competitie de Olympische Spelen zo snel mogelijk moeten verlaten, moeten de Nederlandse waterpolovrouwen ondanks de nederlaag in de kwartfinales tegen Hongarije toch nog even in Tokio blijven.

In het waterpolotoernooi zijn er immers nog wedstrijden om de plaatsen 5 tot en met 8 te bepalen. Nederland moet zo, ondanks de uitschakeling, nog 2x aan de bak in Tokio.

"Ik snap echt niet waarom ze dat doen", zegt speelster Maud Megens. "Dit is een soort van extra mishandeling. Maar goed, we zullen de eer aan onszelf houden en proberen te tonen dat we goed genoeg zijn voor de top 5."

Ook bondscoach Arno Havenga hekelt de overbodige plaatsingswedstrijden. "Andere ploegen die eruit vliegen, zien we naar huis gaan", klinkt het. "Voor ons is een bepaald doel geëindigd na het verlies tegen Hongarije."

"Ons doel was een medaille. Dat is niet gelukt. Dan wil je gewoon naar huis. Maar we zullen er alles aan doen om ons toernooi nog op een waardige manier af te sluiten."