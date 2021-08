Lions gaan nog niet uit hun dak: "Als je nu viert, vier je eigenlijk voor zilver"

De Red Lions hebben de laatste horde richting finale overwonnen. "Dit is een overwinning van de ervaring", meent kapitein Denayer. "We hebben veel maturiteit getoond vandaag. Die ervaring van Rio zit nog steeds in onze rugzak."

Toch bleven de Lions niet te lang stilstaan bij de overwinning. Ze keken meteen vooruit naar hun grote doel: het olympisch goud. In Rio was het winnen van de finale een grote opluchting, vandaag is het niet meer dan een opstapje naar meer.

"Het was een goede wedstrijd, maar mijn grote droom is een gouden medaille. Als je nu te veel gaat vieren, vier je eigenlijk voor zilver. Het merendeel van de spelers heeft die medaille al. Ik droom van een ander kleurtje", vertelt Alexander Hendrickx.

Ook doelpuntenmaker Luypaert wil geen Rio-scenario meer. "In Rio huilden we tranen met tuiten omdat we naar de finale mochten. Vandaag hebben we andere doelen: we gaan voor olympisch goud."