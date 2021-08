Frankrijk wordt de tegenstander van Doncic en co in de halve finales

Frankrijk kan in Tokio rekenen op heel wat NBA-spelers en is bezig aan een sterk toernooi. De Fransen konden na de groepsfase een perfect rapport voorleggen, met als summum de knappe overwinning tegen Team USA in de openingswedstrijd.

In de kwartfinales keek Frankrijk na het 1e quarter tegen Italië nog tegen een kleine achterstand aan, maar daarna zetten de Fransen orde op zaken, met dank aan sterkhouders Rudy Gobert (22 punten), Evan Fournier (21 punten) en Nicolas Batum (15 punten en 14 rebounds).

In het slotkwart wekte Italië even de indruk dat het de wedstrijd nog spannend zou maken. Zover kwam het uiteindelijk niet. De ervaren Fransen hielden het hoofd koel en wonnen met 84-75. Donderdag om 13 u Belgische tijd wacht het Slovenië van Luka Doncic in de halve finales.