Welke vete? Israëlische en ex-Iraanse judoka poseren met medaille: "We zijn broers"

Om het verhaal van Muki en Mollaei te begrijpen, moeten we teruggaan naar het WK van 2019. Mollaei liet zich met opzet verliezen in de halve finale (tegen Casse), omdat hij anders in de finale tegen Muki moest kampen.

De opdracht hiervoor kwam vanuit de Iraanse federatie. Iran en Israël liggen al jarenlang (politiek) met elkaar overhoop. Voor die actie werd de Iraanse judofederatie 4 jaar geschorst. Mollaei zelf zocht zijn heil in Mongolië, waarvoor hij in Tokio zilver veroverde.

Muki zelf greep indidivueel naast een medaille, maar won wel brons met de Israëlische ploeg. En dus hadden Muki én Mollaei iets te vieren. Om aan de wereld te tonen dat er geen kwaad bloed is tusen hen beiden, poseerden ze samen met hun medaille voor de olympische ringen. "Samen met de kampioen en mijn broer", schrijft Mollaei erbij.