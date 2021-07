Waarom het olympische record van Thompson stiekem ook een wereldrecord is

Op 16 juli 1988 staat Florence Griffith-Joyner klaar voor haar 100m sprint. Met een lekker briesje in haar rug, voelt ze zich klaar om te knallen. Het Michael Carroll Stadium in Indianapolis houdt de adem in.

10 seconden en 49 honderdsten na het startschot zoeft de Amerikaanse over de finishlijn. Een prestatie die veel commotie veroorzaakt, want de toen 29-jarige sprintbom loopt het wereldrecord aan flarden.

De eerste reflex van de officials: kijken naar de windmeter. Die geeft aan dat er geen zuchtje wind was. 0 meter per seconde? "Komaan, zeg", reageert Gwen Torrence, die een tiental minuutjes na Griffith-Joyner spurtte. "Ik liep trager dan zij terwijl de wind 5 meter per seconde in mijn rug blies."

Kon het dan toch dat de windmeter kampte met een technisch defect? Op de baan naast de atletiekpiste, waar Willie Banks op datzelfde moment aan het hink-stap-springen was, werd een wind gemeten van +5 m/s. Vér boven de maximum toegelaten hulp van moeder natuur. Die ligt op +2 m/s.



De theorie van de kapotte windmeter was geboren.