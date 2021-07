Verrassende Bencic heeft driesetter nodig om tennisgoud te pakken

De Zwitserse Belinda Bencic (WTA-12) heeft de grootste overwinning in haar carrière gepakt. De Zwitserse had tot vandaag slechts 4 WTA-titels op haar naam staan, maar pakt nu wel de gouden medaille. In een razendspannende finale klopte ze de Tsjechische Vondrousova (WTA-42) in 3 sets: 7-5, 2-6 en 6-3.