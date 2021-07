Van Acker hoopvol over medaillerace Plasschaert: "Brons ligt binnen handbereik"

Emma Plasschaert kende geen goede dag in de voorlaatste reeks van de Laser Radial-Klasse in het zeilen. Maar door de mindere prestaties van haar concurrentes begint ze toch nog op een 5e plaats aan de medaillerace van zondag.

Volgens Evi Van Acker mag Plasschaert terugblikken op een sterke week op het water. "Als je kijkt naar het totaal aantal punten staat ze op een gedeelde eerste plaats. Dat wil zeggen zonder een aftrekreeks."

"Ook de andere toppers hebben een race gevaren die iets minder was. Dat kwam vooral door de wisselende weersomstandigheden. Je hoeft zeker niet altijd in de top 5 te varen om een medaille te behalen", stelt Van Acker.

Van Acker behaalde zelf brons in 2012 in Londen en zag dat Plasschaert in het begin last had van de zenuwen. "Het zijn ook haar eerste Olympische Spelen en dat is best een overdondering voor haar. Als zeilster ben je het niet gewend om in de spotlights te staan."