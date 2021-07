Ook geen brons voor gefrustreerde Djokovic: Carreño Busta pakt de medaille

Speelde de verloren halve finale tegen Zverev hem nog parten? Feit was wel dat Novak Djokovic in de eerste set wat op zoek was naar zichzelf. Carreño Busta had al snel een break te pakken. Djokovic kreeg kansen om dat ook te doen, maar de Serviër benutte die niet.

De 2 breakpunten voor Djokovic bij een 5-4-stand veegde Carreño Busta vlotjes van de baan: 6-4. Djokovic kon geen enkele van zijn 5 breakkansen verzilveren in de eerste set. Ook zijn winstpercentage bij de eerste opslag lag met 40 % erg laag.