Journalisten wachten judoka op, maar zien Jaremtsjoek (op weg naar Benfica?)

De Portugese journalisten wilden op de luchthaven een kiekje maken van de terugkeer van judoka Jorge Fonseca, de wereldkampioen die brons veroverde in Tokio (en onze landgenoot Toma Nikiforov uitschakelde in de eerste ronde).

Maar plots verscheen Roman Jaremtsjoek voor de lens. De Oekraïense aanvaller van AA Gent zou volgens de krant A Bola op weg zijn naar Benfica, de ploeg van Rode Duivel Jan Vertonghen.

De 25-jarige Jaremtsjoek trok op het EK de aandacht van enkele grote clubs, zoals AC Milan, maar zou voor een Portugees avontuur kiezen. In Benfica zou een contract voor 5 jaar klaar liggen, goed voor een cheque van 15 miljoen euro voor AA Gent.

Jaremtsjoek belandde in 2017 bij AA Gent en groeide er met 52 doelpunten uit tot de vaste pion in de voorhoede. Het voorbije seizoen had hij al duidelijk gemaakt dat hij de Ghelamco Arena wilde verlaten.