Simone Biles geeft uitleg over "twisties": "Levensgevaarlijk, je weet niet waar je bent in de lucht"

Simone Biles omschrijft wat haar momenteel overkomt als de "twisties". Die term is in de turnwereld goed ingeburgerd en wil ongeveer zeggen dat je innerlijke gps niet meer werkt tijdens het turnen. Veel sprongen zitten in het spiergeheugen van de gymnastes, maar wie last heeft van "twisties" ervaart een soort scheiding tussen lichaam en hersenen waardoor het lichaam midden in de lucht plots niet meer te controleren is.

Dat klinkt allemaal nogal abstract en Biles heeft zelf op Instagram nog wat extra uitleg gegeven bij wat ze op dit moment meemaakt. "De twisties zijn er nog steeds", schrijft ze. "Het is zo'n gek gevoel. Normaal overkomt het mij alleen bij sprong en vloer, de twee engste toestellen. Maar nu ervaar ik het ook bij de balk en de brug."

"Ik heb dit nog al meegemaakt. Het is angstaanjagend om een sprong of een oefening te proberen wanneer je lichaam en geest niet één zijn. Het zou veroorzaakt kunnen worden door stress, maar daar ben ik niet zeker van."

"Je hebt geen enkele controle over je lichaam. Je weet niet wat boven of beneden is. Ik wist niet waar ik was in de lucht, dus ik wist ook niet hoe ik zou landen."

"Hoe lang het duurt? Daar kan ik geen duur opplakken. Meestal is dat bij mij twee weken of meer. Je moet het dag per dag bekijken. Je kan het oplossen door terug naar de basis te gaan en te trainen op een zachte ondergrond of een box met kussens. Dat is er niet in de olympische zaal maar er heeft iemand hier speciaal een zaal voor mij ter beschikking gesteld. Daar ben ik heel dankbaar voor."