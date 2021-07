Franse judokolos Teddy Riner moet na 2 gouden medailles tevreden zijn met brons

Teddy Riner kon in Tokio pas de tweede judoka worden met 3 olympische titels op rij. Dat kunstje kon tot nog toe alleen de Japanner Tadahiro Nomura voor mekaar krijgen. Hij pakte goud in de -60 kg op de Olympische Spelen van 1996, 2000 en 2004.

Tienvoudig wereldkampioen Riner, die in 2020 een einde zag komen aan een reeks van 154 kampen zonder nederlaag, hoopte zich in Tokio in het gezelschap van Nomura te nestelen, maar in de kwartfinales liep het mis voor de Franse kolos. De Rus Tamerlan Basjajev klopte Riner met waza-ari.