Waarom baan 7 een vergiftigd geschenk was voor roeiduo Brys en Van Zandweghe

Tim Brys en Niels Van Zandweghe klaagden na hun vijfde plaats in de finale van de dubbeltwee over de "nadelige baan 7". Kort voor de wedstrijd kreeg het roeiduo te horen dat alle banen een plekje opschoven om de wind te counteren. Baan 6 werd dus baan 7 voor de Belgen. "Dan weet je eigenlijk al wat dat betekent", liet Brys optekenen achteraf.

"Er zat meer in", was het gevoel dat overheerste bij roeiduo Tim Brys en Niels Van Zandweghe. Ze hadden het in de finale moeilijk in baan 7, waarin ze naar eigen zeggen geen snelheid konden ontwikkelen in hun eindsprint. Schuldige: de wind. In hoeverre bepaalt de baan het resultaat van een race? Professor Jan Boone, topsportonderzoeker aan de Universiteit Gent, geeft duiding bij de uitlatingen van de roeiers. Hij begeleidde Brys en Van Zandweghe naar het olympische roeitoernooi aan de Gentse Watersportbaan.

"Ze hebben de banen opgeschoven om zo de nadelen door de wind en andere weersomstandigheden te beperken", meent professor Boone.

Was baan 7 vervloekt?

"In het roeien ben je afhankelijk van de baan door de gevoeligheid aan weeromstandigheden", weet Jan Boone. "De wind speelt een meer prominente rol aan de kust of in een baai, waar die meer zijn ding kan doen. Maar dat hoeft niet noodzakelijk enkel op baan 7 te zijn."

"Het kan zijn dat baan 7 in stukken van de wedstrijd meer tegenwind ving", is de professor eerlijk. De wind kon dus weldegelijk een spelbreker zijn in de eindsprint van het Belgische roeiduo.

"Onze pushes hebben we goed ingezet, maar we schoven niets op. Dat is toch raar", zei Tim Brys na de race. "We werden in baan 7 gelegd om de competitie eerlijker te maken, dan weet je wel al wat dat betekent."

In de vier finales die vandaag geroeid werden, viel ons op dat het roeiduo in baan 7 steevast laatste werd. Enkel de Belgen schoven nog een plaatsje op en werden vijfde. Was baan 7 dan toch vervloekt? Of waren de matige prestaties vooral aan de teams zelf te wijten? Oordeel vooral zelf aan de hand van de video.

Bekijk de vier finales van vandaag:

Waren de eerste banen sneller?

Brys en Van Zandweghe konden na hun halve finale ook uitkomen in baan 1, maar daar heeft de loting anders over beslist. Niet de Belgen, wel de Tsjechen mochten helemaal bovenaan het pak beginnen. Tsjechië kwam als vierde over de finish. Omdat ze sterker waren dan de Belgen, of door een betere baan? Laat ons de andere finales er eens bijnemen. In alle finales zien we dat de winnaar in baan 3 of 4 roeide. Dat is logisch, want de sterkste teams palmen de middelste banen in. Toch is het opvallend dat banen 5 en 6 één zilveren en één bronzen medaille naar huis nemen, terwijl banen 1 en 2 één zilveren medaille en drie bronzen plakken opleveren.

De top 3 in de finales: Finale 1: Kroatië in baan 3, Roemenië in baan 4 en Denemarken in baan 5.

Kroatië in baan 3, Roemenië in baan 4 en Denemarken in baan 5. Finale 2: Nieuw-Zeeland in baan 4, Rusland in baan 5 en Canada in baan 1.

Nieuw-Zeeland in baan 4, Rusland in baan 5 en Canada in baan 1. Finale 3: Ierland in baan 3, Duitsland in baan 4 en Italië in baan 2.

Ierland in baan 3, Duitsland in baan 4 en Italië in baan 2. Finale 4: Italië in baan 4, Frankrijk in baan 2 en Nederland in baan 1.

Het belang van een sterke tegenstander naast je

Niet alleen de baan, ook de zwakke Uruguayanen naast de Belgen waren een nadeel voor de Belgen. Uruguay kwam met een sprint in de finale terecht vanuit baan 1, maar vandaag kwamen ze te kort om zelfs nog maar aan te klampen bij de top vijf. Dat doet ook bij Tim Brys de wenkbrauwen fronsen. "Daardoor roei je je race alleen, wat jammer is."

"Het feit dat de belangrijkste tegenstanders - Tsjechië en Italië - in baan 1 en 2 lagen, speelde wel in hun nadeel", weet professor Boone. "Ze hadden door de zwakke Uruguayanen in baan 5 geen directe tegenstander." "Zo wordt het moeilijker om mentaal de strijd te blijven aangaan tegen de verzuring. De Ieren en de Duitsers waren outstanding. Italië was de enige haalbare ploeg in de strijd om een bronzen medaille, maar zij lagen erg ver in baan 2."

Het feit dat onze roeiers buiten het strijdgewoel zaten, lag ook aan hun halve finale. Professor Jan Boone