Roeiduo hekelt "oneerlijke" condities: "Weer teleurgesteld in de federatie"

De ontgoocheling van het roeiduo Tim Brys/Niels Van Zandweghe is groot na hun vijfde plaats op de lichte dubbel-twee in het roeien. De Olympische Spelen moest het hoogtepunt van hun 6-jarige samenwerking worden, maar daar staken de weersomstandigheden een stokje voor.

"We hebben een goede race gevaren, maar we zijn voor meer dan een 5e plaats naar Tokio afgezakt. Toch was er in onze baan niet meer mogelijk", vertelt Tim Brys.

"We kregen voor de wedstrijd te horen dat de banen opgeschoven werden. Zo zou het toch nog een eerlijke strijd zijn. Als je dat hoort, weet je eigenlijk al hoe laat het is. Normaal gezien boeken we heel wat terreinwinst wanneer we doorduwen. Nu gebeurde er helemaal niks. Dat is vreemd."