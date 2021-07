Bernal is terug na Giro als kopman van Ineos in Clasica San Sebastian

Sinds zijn eindzege in de Ronde van Italië eind mei hadden we Egan Bernal - onder meer door een coronabesmetting - niet meer in het peloton gezien. Daar komt zaterdag verandering in. Bernal moet voor het eerst proberen de Clasica uit te rijden.



In 2018 en 2019 lukte dat niet. Vorig jaar werd de wedstrijd door de coronacrisis niet gereden.

Bernal krijgt de steun van Andrey Amador, Daniel Martinez, Gianni Moscon, Salvatore Puccio, Carlos Rodriguez en Adam Yates.



De Clasica San Sebastian kan u bij Sporza op de eerste rij volgen: rond 16 u begint de uitzending op Canvas en de finale zal zaterdag ook met livestream op onze website en in onze app te bekijken zijn.