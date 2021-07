Isaac Kimeli wil sterk debuteren op de Spelen: "Bewijzen dat ik de grote mannen kan volgen"

De 10.000 meter werd lange tijd gezien als een opstapje voor Isaac Kimeli naar de 5.000 meter, maar daar wil onze landgenoot niet van weten: "Ik kijk er enorm naar uit om de 10 kilometer te lopen."

"De eerste keer liep ik deze afstand in het Zweedse Stockholm en haalde ik meteen de limiet. In kampioenschappen heb ik het nog nooit gelopen, maar ik heb er toch wel vertrouwen in."

Kimeli is bezig aan een uitstekend seizoen: "Omwille van de coronapandemie is het een heel kort seizoen. Na mijn zilveren medaille op het EK in Torun heb ik goed verder kunnen trainen. Het hoofddoel van mijn seizoen is goed presteren op deze Olympische Spelen."