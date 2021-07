Duitse coach laat zich racistisch uit in tijdrit: "Haal die kamelendrijvers in"

De 54-jarige Patrick Moster staat na zijn uitlatingen in het oog van de storm. Zijn uitspraken werden live op ARD uitgezonden en commentator van dienst Florian Naß kon zijn oren nauwelijks geloven. "Als ik echt begrijp wat hij zegt, dan is dat helemaal verkeerd", klonk het daar.

Moster zelf reageerde ondertussen al bij het Duitse Bild. "Ik ben geen racist en sta voor de waarden van de sport. Ik respecteer de prestaties van alle deelnemers en heb me al publiekelijk verontschuldigd voor mijn uitspraken. Ik juichte Nikias toe en in het heetst van de strijd was mijn woordkeuze verkeerd."

De voorzitter van de Duitse wielerbond zal het hier niet bij laten. "Wat er gezegd is, is niet acceptabel", vertelde Rudolf Scharping. "We zullen er na de Olympische Spelen over praten en de verontschuldigingen van Moster meenemen in de beoordeling."