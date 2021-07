Geen medaille voor Van Aert (6e) en Evenepoel (9e), Roglic spoelt Tour-ontgoocheling spectaculair door

Van Aert houdt 15 kilometer gelijke tred met Roglic

Maar halfweg werd het duidelijk dat Roglic vandaag van een andere orde was. Van Aert zakte weg uit de medailleplaatsen. Het verval zette zich daarna door.

De olympische tijdrit leek uit te draaien op een thriller van formaat. Na 10 kilometer stond de top 7 binnen de 10 seconden van elkaar. Van Aert prijkte bij dat 1e tussenpunt op de 4e plaats, op 4 tellen van leider Ganna. De medaillehoop was nog levendig. Toen Van Aert na 15 kilometer tot op 4 honderdste seconde van leider Roglic kwam, leek onze landgenoot keurig ingedeeld te hebben.

Spannend! Van Aert volgt nipt na Roglic, Ganna is voorlopig derde

Roglic is ongenaakbaar, emotionele Dumoulin

Roglic vlamde als een straaljager en verorberde Asgreen en Almeida die voor hem gestart waren. Enkel bergaf gaf de Sloveen even een onzekere indruk.

Uiteindelijk blies Roglic vriend en vijand weg aan de streep. Een emotionele Dumoulin ging net als 5 jaar geleden met zilver aan de haal op 1 minuut van Roglic. Straf, want de Nederlander stond dit jaar maandenlang aan de kant om na te denken over zijn toekomst.



In de strijd om brons haalde Dennis het nipt, met 1 seconde bonus op Küng en 2 seconden op Ganna.

Wout van Aert, zaterdag nog zilver in de wegrit, moest vandaag vrede nemen met de 6e plaats op 1'40" van zijn Sloveense ploegmaat bij Jumbo-Visma.

Met Remco Evenepoel (9e) eindigde ook de 2e Belg in de top 10. Hij reed 37 tellen langzamer dan Van Aert.