"De Belgian Cats hebben vrouwenbasketbal mondiaal een stukje veranderd"

"Het was een droomdebuut", vertelt Tomas Van Den Spiegel in Van hier tot in Tokio. "Ik zag het niet zo goed in, want de Cats zitten eigenlijk wel een beetje in de groep des doods, met naast Australië ook nog China. Dat zorgt toch al voor wat druk."

"Die eerste match wil je eigenlijk ook winnen, maar dan kom je tegen Australië, na de VS het beste land ter wereld. En dan zie je toch die mentale weerbaarheid die de Cats al jaren hebben."

Van Den Spiegel is ook lyrisch over Emma Meesseman. "In het mannentoernooi heb je Luka Doncic, een echt fenomeen waar iedereen naar kijkt. Bij de vrouwen is dat echt Emma Meesseman."

"Zijn nam het team op sleeptouw, maakt nooit verkeerde keuzes en doet echt alles goed. Speelsters als Allemand en Delaere trekken zich daaraan op."