Zwemfinales: Eén-tweetjes voor Britten en Russen, 17-jarige uit Alaska verrast iedereen

Het is de dag van de dubbels in het olympisch zwembad. Op de 100m rugslag bij de mannen, hét Amerikaanse nummer bij uitstek, is de gouden medaille voor de Rus Jevgeni Rylov, die in Tokio onder de neutrale vlag zwemt. Zijn tijd 51"98 is een Europees record.

Hij tikte net sneller aan dan zijn landgenoot Kliment Kolesnikov (52"00) en de Amerikaanse titelverdediger en wereldrecordhouder Ryan Murphy (52"19).