Taekwondoka die de show stal bij openingsceremonie mag meteen weer naar huis

Pita Taufatofua kwam vorige week al voor de 2e Zomerspelen op rij opdraven in bloot bovenlijf, waarbij zijn gespierde torso met olie opgeblonken was. Daarmee was hij opnieuw een van de opvallendste figuren tijdens de openingsceremonie.

Maar dat is vandaag ook zijn hoogtepunt in Tokio gebleken, want op sportief vlak verging het de Tongaan heel wat minder. In zijn eerste kamp van het taekwondotoernooi botste hij op de Rus Vladislav Larin. Zo sneuvelt Taufatofua net als in Rio in de 1e ronde.