Nederlandse ambassadeur moet situatie in olympische "quarantainegevangenis" ontmijnen

Enkele dagen geleden luidde de Duitse wielrenner Simon Geschke, die de wegrit miste na een positieve coronatest en nu in het officiële quarantainehotel zit, al de alarmbel: "Dit is - hopelijk - het dichtst dat ik ooit zal komen bij een verblijf in een gevangenis."

Nu jeremieert ook het Nederlandse olympische comité openlijk over de onaanvaardbare omstandigheden in het hotel, waar vier Nederlandse sporters en twee begeleiders verplicht vertoeven.

"Het belangrijkste is dat de betreffende mensen op geen enkel moment daglicht mogen aanschouwen, ze mogen ook niet buiten luchten. Bovendien zijn er problemen met het eten, dat is heel Japans georiënteerd. We willen af van de kleine ruimtes."

"We zijn heel ongelukkig met de omstandigheden. En dan druk ik me heel timide uit. We vinden de situatie zeer zorgelijk en onacceptabel. Het is niet wat je verwacht van de Japanse organisatie als het gaat om isoleren."

Het blijft niet enkel bij die klaagzang, want het NOC*NSF gaat over tot actie. De sportkoepel had eerder al het Internationaal Olympisch Comité om hulp gevraagd, maar zoekt het nu nog wat hogerop. De Nederlanders schakelen de hulp in van hun ambassadeur in Japan om iets te doen aan de schrijnende situatie. Wordt ongetwijfeld vervolgd.