Klaar om (opnieuw) te knallen? Jaarlijks verlof is voorbij voor Hazard en Courtois

Op 2 juli werden de Rode Duivels pijnlijk uitgeschakeld door Italië op het EK. Thibaut Courtois en Eden Hazard kregen van hun Madrileense werkgever ruim 3 weken de tijd om die nederlaag te verwerken op vakantie.

Vandaag stonden voor de twee Rode Duivels de eerste medische en fysieke testen op het programma. Net als voor Fede Valverde, die met Uruguay de Copa America speelde (en in de kwartfinales werd uitgeschakeld door Colombia).

Van Eden Hazard is geweten dat hij in het verleden niet altijd messcherp terugkeerde uit vakantie. Op de eerste video's en foto's die Real de wereld in stuurde, ziet hij er scherp uit.

In zijn derde seizoen voor Real zal Hazard zich echt moeten tonen anders zal de kritiek van de media en de fans alleen maar groter en groter worden. De nieuwe trainer - Carlo Ancelotti - sprak alvast zijn vertrouwen uit.

Thibaut Courtois speelde een bijzonder sterk vorig seizoen bij Real. Van hem verwacht Ancelotti ongetwijfeld meer van hetzelfde. De nummer twee in doel van Real - Andrej Lunin - liet zich wel al positief opmerken in de voorbereiding.