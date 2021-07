Romelu Lukaku werkt zich in het zweet: "Jordan heeft me veel over Simone Inzaghi verteld"

Romelu Lukaku vertelde over een deugddoende vakantie in New York en Miami, maar vandaag ging hij over tot de orde van de dag.

Hij maakte kennis met Simone Inzaghi, de opvolger van zijn mentor Antonio Conte bij Inter.

Wat was de eerste indruk van Lukaku over Inzaghi, die al met zijn broer Jordan samenwerkte bij Lazio?

"We hebben al uitgebreid met elkaar gesproken toen zijn komst rond was", vertelt Lukaku in een filmpje van zijn club na de eerste training.

"Ook tijdens het EK hebben we elkaar vaak gehoord. En mijn broer had me al veel over hem verteld."

"Simone is een goeie coach. Ik denk dat hij onze ploeg zal helpen. We hopen samen op dit pad te blijven", besloot hij in vlekkeloos Italiaans.