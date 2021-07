Veel Belgen in actie: dit is het schema van Casse, Belgian Lions en Cats

Judoka Matthias Casse op zijn beurt is met niets minder dan een medaille tevreden. Hij begint in de vierde kamp vanaf 4 u. tegen de Puertoricaan Adrian Gandia aan die medaillejacht. Een queeste die helemaal tot de finale (die iets na 12u gekampt wordt) draagt?

Vanaf 4 uur wordt het als kijker kiezen tussen de tenniscourt en de iconische judohal. Kan Alison van Uytvanck na de scalp van Kvitova ook die van Muguruza nemen en onverhoopt doorstoten naar de kwartfinales? Eergisteren was de Spaanse (samen met Carla Suarez) nog te sterk voor onze landgenotes in het dubbelspel.

Hebben basketballers, zeilers en badmintonster wind in de zeilen?

Nog 's voormiddags regent het hopelijk Belgische scores in de 3x3-arena. Om 7.40 u. spelen de 3x3 Lions een cruciale match tegen Polen met het oog op de kwartfinales (die later op de dag aanvangen om 14u).

In het badmintontoernooi staat Lianne Tan te trappelen om eraan te beginnen. De elfvoudige Belgisch kampioene zet haar tanden eerst in Thuzar Thet Htar uit Myanmar vanaf 5.40 uur .

Vanaf 5 uur worden alle Belgische zeilen nog eens extra bijgezet. Emma Plasschaert en Wannes Van Laer werken enkele races af in de Laser Radial, terwijl Isaura Maenhaut en Anouk Geurts hun olympisch avontuur aanvatten in de 49er FX. Hopelijk zonder watervrees.

Doelpuntenkermis voor Red Lions?

Twee ijzersterke teams sluiten de Belgische debatten over de middag. De Belgische hockeymannen krijgen met Zuid-Afrika een gepaste speelbal toegeschoven om 11.30 u . Na afloop van die match kan u (vanaf 12.45 uur ) van het kunst-en vliegwerk in de teamfinale van de artistieke gymnastiek genieten.

Graag avontuurlijker (zonder Belgen)? Taekwondo, synchroonspringen en softbal!

Pita Taufatofua heeft zijn reputatie als opgeblonken spierbundel nu al drie opeenvolgende Spelen waargemaakt, maar kan hij ook sportief (uit)blinken? De taekwondoka kampt om 4.45 uur in de categorie +80kg tegen de Rus Vladislav Larin.



In het synchroonspringen vanaf het 10 meterplatform lieten de Chinese mannen zich vandaag kisten door de Britten Daley en Lee. Bij de vrouwen willen de Chinese tieners Chen Yuxi (15) en Zhang Jiaqi (17) om 8 uur zo'n blamage vermijden.

En als afsluitende tip trekken we richting een sport die in gastland Japan razendpopulair is: softbal staat voor het eerst sinds 2008 weer op de olympische kalender. In de finale (om 13 uur) krijgen we de droomaffiche tussen Japan en de Verenigde Staten voorgeschoteld. Smullen (en pitchen) maar!