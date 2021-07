Superschone en synchrone beelden! Mediafiguur Tom Daley duikt naar zijn eerste gouden plak

Tom Daley is al van jongs af aan een sensatie, zowel op als naast de springplank. Hij debuteerde op zijn 14e op de Olympische Spelen in Peking, werd datzelfde jaar Europees kampioen en sprokkelde zowel in 2012 als 2016 olympisch brons. Daarnaast ontpopte hij zich tot een gewaardeerd publiek figuur door openlijk te praten over zijn geaardheid, het pestgedrag in zijn jeugd, zijn mentale problemen en de pijnlijke dood van zijn vader.