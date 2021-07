Sven Nys over de val van Van der Poel: "Hij was zichzelf niet"

Samen met het Britse megatalent Tom Pidcock stond Mathieu van der Poel als grote topfavoriet aan de start van het mountainbiken. "Je zag dat Mathieu bijzonder gespannen aan de start stond, normaal is hij veel rustiger", analyseerde Sven Nys.

"Ik heb hem eerder nog maar 2 keer zo gezien en dat was op het WK voor beloften in Hoogerheide in 2014 en op het WK in Valkenburg in 2018. Telkens in het veldrijden. Daar was hij ook zichzelf niet en vandaag had ik weer dat gevoel."

Door de coronapandemie werden de Olympische Spelen een jaar uitgesteld en dat speelde volgens Nys zeker niet in het voordeel van Van der Poel: "Hij heeft het geweldig gedaan in de Tour, maar van een perfecte voorbereiding was op die manier uiteraard geen sprake meer."

"Hij besloot dan ook nog eens om pas heel laat af te zakken naar Japan. Je kan wel proberen om die jetlag en het warme weer te gaan nabootsen, maar die reis moet je ook nog goed kunnen verteren. Hij heeft zich op die manier toch ook wat extra onder druk gezet, denk ik."