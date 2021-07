Pidcock verovert goud in het mountainbiken, trieste aftocht voor Van der Poel

Topfavoriet Van der Poel gaat meteen over de kop

Tom Pidcock daarentegen maakte een kanonstart. De 21-jarige Brit begon op de 4e startrij en rukte meteen op naar de 5e plaats. Voorin zat Pidcock al snel in een Zwitserse sandwich met Schurter en Flückiger. Maar de Brit gaf de beste indruk in het koptrio.

De allerbelangrijkste wedstrijd van het jaar begon rampzalig voor Mathieu van der Poel. In een afdaling ging de Nederlandse topfavoriet in de openingsronde over de kop. Een zware smak. Van der Poel bleef even liggen, maar scharrelde alle moed weer bij elkaar om de strijd te vervolgen.

Vinnige Pidcock rekent af met ervaren Zwitsers

Tussen de rotsblokken draaide Pidcock in de 4e ronde de turbo open. Schurter was in paniek en maakte een schuiver.



Pidcock trok zijn inspanning door en dook als een valk naar beneden. Enkel Flückiger hield de ontketende Brit binnen schot.

De Zwitser vocht als een leeuw. Hij bleef lange tijd op 6 seconden hangen. Toen Flückiger op het punt stond om aan te haken bij Pidcock, moest de Zwitser bergop voet aan grond zetten. Pidcock bleef wel op de fiets en was gaan vliegen.

De focus en het ritme verslapten niet meer bij de 21-jarige Brit. Pidcock had aan de streep ruim te tijd om te vieren.

Onze landgenoot Jens Schuermans deed even goed als in Rio 5 jaar geleden: hij werd 18e. Schuermans ging iets voorbij halfweg wel onderuit, maar deed daarvoor al niet meer mee voor een plek in de top 8.