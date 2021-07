Beluister onze podcast De Tribune met Wim De Coninck en Bart Lagae

Het EK voetbal is nog maar net achter de rug, maar het Belgische voetbalseizoen is al opnieuw begonnen. Voetbaldieren Wim De Coninck (Proximus Sports) en Bart Lagae (Het Nieuwsblad) hebben ook een groot hart voor andere sporten. In onze nieuwste aflevering van De Tribune komen het voetbal en de Spelen uitgebreid aan bod.