Alderweireld kiest voor het geld: "Maar wat is verschil met Meunier bij PSG?"

Na Jan Vertonghen verlaat dus ook Toby Alderweireld (meer dan waarschijnlijk) Tottenham. Vertonghen koos voor een zijsprong naar Benfica, Alderweireld staat op het punt om te tekenen bij Al Duhail in Qatar.

"Dat Vertonghen niet ging uitbollen en Alderweireld dat wel lijkt te doen? Ook Thomas Vermaelen heeft het niet gedaan in Japan. Dat hebben we op het voorbije EK gezien", antwoordde Wim De Coninck (Proximus Sports) in onze podcast De Tribune. "Maar Toby kiest voor het dikke contract."

"Het is een duidelijke keuze voor het geld", pikte Bart Lagae (Het Nieuwsblad) in. "In de volgende wedstrijden moet blijken of hij dan nog een toekomst heeft bij de nationale ploeg."

"We zien Toby toch als de jongere schakel in de defensie die qua leeftijd al gevorderd is. Veel mensen hadden dit niet van hem verwacht. Hij heeft de Antwerpse kathedraal op zijn arm getatoeëerd en hij leek niet de persoon die zulke keuzes zou maken."

"Maar als je op je 32e gedurende 3 jaar grofweg 3 miljoen euro netto per jaar kunt verdienen, dan neem je dat in overweging. Hij doet het en zal er de gevolgen bij moeten nemen. Want het niveau in Qatar is niet goed, of toch minder dan in China of Japan."

Verdiende Alderweireld in Engeland dan niet genoeg? De Coninck: "Misschien heeft hij zich gemeten aan de andere spelers van de nationale ploeg in Engeland? Sportief is dit geen geweldige keuze, voor de rest van zijn leven misschien wel. Al is naar daar gaan met je kinderen toch een vreselijke stap."