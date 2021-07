Bondscoach Mestdagh: "Moeten zien of Ann Wauters nog grote rol kan spelen"

De Belgian Cats vertoeven al een poosje in Japan. Na een trainingskamp van 14 dagen in Mito zijn deze week ook neergestreken in het olympische dorp. En dat werd tijd, want in Mito was er weinig bewegingsvrijheid en bovendien vielen twee oefenwedstrijden in het water door coronaperikelen.

"Dat zijn zaken die je niet onder controle hebt. Zoiets weet je niet vooraf, anders waren we misschien wel wat later naar Japan vertrokken", zegt Philip Mestdagh. "Het is jammer dat die matchen zijn weggevallen, al hebben we wel nog een gesloten training met Team USA. Dat gaat ons wel helpen met het oog op Australië. Het wordt tijd dat het begint nu."

"Ik denk dat het allemaal goed zit in het team. Ik hoop dat het gebrek aan competitieritme ons geen parten zal spelen. De energie is er en we zijn volledig klaar, maar het is altijd afwachten hoe het team zal reageren op de eerste competitieprikkels. We willen er 100 procent voor gaan, zodat we achteraf geen spijt hebben."