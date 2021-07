Toby Alderweireld onderhandelt in Qatar: transfer naar Al Duhail hangt in de lucht

De Engelse pers onthulde vandaag dat Toby Alderweireld andere oorden opzoekt.

Dat nieuws is op zich geen verrassing, want Tottenham en Alderweireld leken min of meer op elkaar uitgekeken.

De verdediger zou ook niet in de bovenste schuif hebben gelegen van Nuno Santo, de nieuwe T1 van de Spurs.

Alderweireld en Tottenham lijken daarom eieren voor hun geld te kiezen. Voor de 32-jarige Rode Duivel ligt een contract klaar bij Al Duhail, de Qatarese werkgever van onder meer Junior Edmilson.

Tottenham zou 13 miljoen euro ontvangen voor Alderweireld, die er dan weer voor 3 jaar kan tekenen. Alderweireld voetbalde sinds 2015 voor Tottenham.