Fabio Jakobsen bevestigt met overtuigende sprintzege in slotrit Ronde van Wallonië

De Nederlander werd gegangmaakt door Florian Sénéchal en sprintte iedereen als in zijn beste dagen uit het wiel. In de achtergrond maakte eindwinnaar Quinn Simmons ook al een zegegebaar.

Fabio Jakobsen had de talrijke aanvallen op de troon van Quinn Simmons overleefd en kon rekenen op een uitgebreide equipe om hem in een zetel naar de finish te loodsen.

Groenewegen was gisteren nog de snelheidsduivel met dienst, maar vandaag ontploften de benen van de Nederlandse sprintbom in de lastige finale.

Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen hadden elkaar eerder deze week al afgelost als ritwinnaar in de Ronde van Wallonië, vandaag was het weer van dattum.

Jakobsen: "Sénéchal? Ik krijg er kippenvel van"

Fabio Jakobsen boekte enkele dagen geleden zijn eerste overwinning, bijna een jaar na zijn val in de Ronde van Polen. Jakobsen was toen de snelste na een hapje in Zolder, deze zege was een pak minder evident.

"Of deze overwinning daarom mooier is? Even mooi", glimlachte de ritwinnaar. "Dit was een lastig parcours. Ik heb afgezien, net als gisteren. Toen was ik niet goed genoeg, vandaag had ik wel de benen."

"Ik bedank mijn ploegmaats voor hun perfecte lead-out", zei Jakobsen, die ook beschermengel Sénéchal nog eens bewierookte. De Fransman speelde een cruciale rol bij de eerste zorgen in Polen.

"Ik krijg er kippenvel van. Hij heeft mee mijn leven gered en helpt me aan een zege. We houden als het ware van elkaar", besloot Jakobsen, die normaal op 14 augustus van start gaat in de Vuelta. "En ook daar wil ik winnen."