Deze 5 zaken moet u onthouden uit de nacht van 24 juli in Tokio

1. Belgische hockeymannen kloppen Nederland

De Red Lions hebben hun start in het hockeytoernooi hoegenaamd niet gemist. België was een maatje te groot voor een matig Nederland. Drie treffers van Alexander Hendrickx vlakten de nochtans knappe 1-0 van Jeroen Hertzberger uit.

2. Judoka Jorre Verstraeten ligt eruit in de 1/8e finales

Jorre Verstraeten heeft de 1/8e finales niet overleefd in de categorie tot 60 kilogram. De Belgische judoka moest zijn meerdere erkennen in de Japanse klasbak Naohisa Takato.

3. Roeiduo Brys/Van Zandweghe plaatst zich rechtstreeks voor de halve finales

Het Belgische roeiduo Brys/Van Zandweghe heeft zich rechtstreeks geplaatst voor de halve finales in de lichte dubbel-twee. Onze landgenoten moesten in een spannende race enkel Noorwegen voor zich dulden. Dinsdagvoormiddag maken de Belgen hun opwachting in die halve finale.