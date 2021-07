Dit is uw olympische programma van zaterdag 24 juli

De Belgen: wielrennen, hockey, judo, basket en roeien

Als eerste aan zet: de Belgische wielerploeg met Remco Evenepoel, Wout van Aert, Greg Van Avermaet, Mauri Vansevenant en Tiesj Benoot. Zij beginnen om 4 uur aan hun olympische wegrit. De verwachtingen in België zijn hoog. "De schuld van Wout", oordeelt Evenepoel met een knipoog.



In het judo komt Jorre Verstraeten als eerste in actie. In de klasse tot 60 kilogram neemt hij het op tegen de Duitser Moritz Plafky. Een op papier haalbare kaart. De kamp is te volgen vanaf 4 uur.



Tim Brys en Niels Van Zandweghe moeten niet veel later vol aan de bak in de reeksen van de lichte dubbeltwee. Het Belgische duo zit naar eigen zeggen "in de zwaarst mogelijke reeks", maar wil zich sowieso plaatsen voor de finale. Of dat lukt, kunt u zien vanaf 4.10 uur.



De Red Lions openen hun olympisch hockeytoernooi tegen Nederland. Meteen een klepper op de Spelen, vanaf 4.45 uur te volgen. Het doel is duidelijk bij de Lions: goud. De generale repetitie, met winst tegen olympisch kampioen Argentinië, verliep alvast goed.

De 3x3 Belgian Lions spelen twee keer op zaterdag. Om 11.40 uur nemen de basketters het op tegen Letland, om 15.25 uur krijgen ze gastland Japan voorgeschoteld. België is als nummer 15 van de wereld het laagst gerangschikte team op de Spelen, maar de Lions hebben in het verleden de tegenstanders van morgen al verslagen.