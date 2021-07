Promovendus Union krijgt met Lotto nieuwe shirtsponsor

Union werd vorig jaar kampioen in 1B en mocht daardoor de rechtstreekse promotie naar de hoogste klasse vieren. Voor zijn nieuw avontuur in 1A gaat de club uit Brussel ook met een nieuwe shirtsponsor in zee: Lotto.

CEO van Union Philippe Bormans reageerde alvast opgetogen over de samenwerking. "Dit akkoord laat ons toe te blijven evolueren en vooruitgang te boeken met de club."

Het logo zal zowel op het shirt zelf als op de rechtermouw prijken. Union begint zondag aan de competitie met de Brusselse derby tegen Anderlecht.