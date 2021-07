Officieel: Jadon Sancho voor 85 miljoen euro naar Manchester United

De 21-jarige Sancho tekende een contract tot 2026 bij Manchester United. "De kans om voor Manchester United te spelen is een droom die uitkomt", vertelt de flankspeler op de website van zijn nieuwe club.

"Ik kan niet wachten om te presteren in de Premier League. Dit is een jong team en ik weet dat we ons samen kunnen ontwikkelen om het succes te behalen dat de fans verdienen."

Ook trainer Ole Gunnar Solskjaer is in de wolken over de transfer. "Jadon belichaamt het type speler dat ik naar de club wil brengen. Hij zal de komende jaren een integraal onderdeel van mijn team vormen en we kijken er naar uit om hem te zien openbloeien."