100e verjaardag in mineur: Schaal Sels gaat dit jaar niet door

De Schaal Sels zou dit jaar zijn 100e verjaardag vieren. De Merxem Classic voor vrouwen elite, die over hetzelfde parcours loopt als de Schaal Sels, wordt eveneens geannuleerd.

Beide koersen trekken rondjes langs de Bredabaan van Merksem. De organisatoren vinden dat in de huidige coronatijden hun evenementen niet in de juiste vorm kunnen plaatsvinden.

"Wij kunnen in een stadscentrum de toestroom van toeschouwers niet onder controle houden en in de huidige situatie met stijgende coronacijfers is het dus beter de stekker uit beide evenementen te halen", zegt organisator Ben Simons.

"Het is natuurlijk zeer jammer", aldus Simons. "Ons huiswerk was af. Alles was klaar om er opnieuw een volksfeest van te maken op 22 augustus maar we schuiven door naar 2022. We hopen dan wel te kunnen gaan voor een feest met alles erop en eraan. De Schaal Sels is dit jaar 100 jaar jong. Een jubileum in mineur dus maar veiligheid primeert nu eenmaal."

De laatste editie van de Schaal Sels, in 2019, werd gewonnen door Attilio Viviani. De Italiaan haalde het toen na een massasprint voor Timothy Dupont en Michael Van Staeyen.